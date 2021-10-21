Україна розкаже світу про бойовика Косяка. Щоб всі побачили, кого РФ відправляє воювати, - МЗС

Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до арештованого проросійського бойовика Андрія Косяка . Українська сторона хоче, щоб світова спільнота побачила, кого Росія відправляє на війну з Україною.

Про це РБК-Україна сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу. Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність РФ за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави", - заявив він.

Ніколенко зазначив, що МЗС вже доручило українським посольствам поінформувати іноземні уряди про докази російської агресії та грубі порушення Росією домовленостей "нормандської четвірки".

Наразі бойовик Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду. Бойовику повідомили про підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.