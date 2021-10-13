На Донбассе поймали боевика с паспортом РФ. Разведывал украинские позиции

Украинские военнослужащие задержали на Донбассе пророссийского боевика, который под прикрытием осуществлял разведку позиций ВСУ. Задержанный также подозревается в совершении тяжкого преступления в 2010 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что около 10:45, группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию - разведывала позиции украинских военнослужащих.

"Гарантии безопасности были предоставлены украинской стороной для проведения работ по разминированию с четким указанием маршрутов передвижения и определением предельной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ, в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны временно оккупированных территорий КПВВ "Золотое", - пишет пресс-служба.

Оперативники ВСУ задержали боевика "ДНР" - гражданина Российской Федерации Косяка Андрея Валентиновича, 1978 года рождения. У мужчины изъяли оружие и боеприпасы.

Фото: на Донбассе поймали боевика с паспортом РФ (фото t.me/UkrdelegationTCG)

Согласно документу, мужчина родился в городе Алчевск Луганской области.

Отмечается, что боевик также подозревается в совершении тяжкого преступления в 2010 году в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

Следственные действия продолжаются.