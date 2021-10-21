России предоставят доступ к задержанному на Донбассе боевику, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предоставит российским дипломатам доступ к задержанному на Донбассе участнику незаконных вооруженных формирований РФ. Речь идет об Андрее Косяке.

"В соответствии с международным правом, консул имеет право доступа к гражданину государства, которое он представляет. Такой доступ будет предоставлен", - сказал Кулеба.

Министр также отметил, что заявления российского МИДа по Косяку являются очередными доказательствами того, что РФ является единственной стороной конфликта.

"Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта", - добавил Кулеба.