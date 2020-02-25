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Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией

Новости » Политика     25.02.2020 - 12:02
Украина расширила регулярное авиасообщение с Турцией
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинцам улучшили условия для путешествия в Турцию

Для 11 городов Украины почти вдвое расширили регулярное авиасообщение с Турцией. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий заявил, что в результате переговоров на уровне авиационных властей украинцам существенно расширили регулярное авиасообщение с Турцией.

"Недельная частота для осуществления пассажирских перевозок на большинстве маршрутов увеличена почти вдвое. Для сообщения Одесса - Стамбул снято ограничение на количество рейсов. Грузовые перевозки - также без ограничений", - говорит министр.

Как сообщается, 11 городов Украины уже имеют возможность прямого авиационного сообщения с Турцией: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Днепр, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье.

Напомним, Украина рассчитывает на подписание соглашения с Европейским союзом (ЕС) об "открытом небе" до конца 2020 года.

Добавим, 14 февраля 2020 года Украина и США завершили все юридические формальности для вступления в силу договора об "открытом небе".

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