Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною

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Українцям покращили умови для подорожі у Туреччину

Для 11 міст України майже удвічі розширили регулярне авіасполучення з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес службу Міністерства інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що у результаті переговорів на рівні авіаційних влад українцям суттєво розширили регулярне авіасполучення з Туреччиною.

"Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса - Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення - також без обмежень", - каже міністр.

Як повідомляється, 11 міст України вже мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

Нагадаємо, Україна розраховує на підписання угоди з Європейським союзом (ЄС) про "відкрите небо" до кінця 2020 року.

Додамо, 14 лютого 2020 року Україна і США завершили всі юридичні формальності для вступу в силу договору про "відкрите небо".