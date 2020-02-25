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Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною

Новини » Політика     25.02.2020 - 12:02
Україна розширила регулярне авіасполучення з Туреччиною
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Українцям покращили умови для подорожі у Туреччину

Для 11 міст України майже удвічі розширили регулярне авіасполучення з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на прес службу Міністерства інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що у результаті переговорів на рівні авіаційних влад українцям суттєво розширили регулярне авіасполучення з Туреччиною.

"Тижнева частота для здійснення пасажирських перевезень на більшості маршрутів збільшена майже удвічі. Для сполучення Одеса - Стамбул знято обмеження на кількість рейсів. Вантажні перевезення - також без обмежень", - каже міністр.

Як повідомляється, 11 міст України вже мають можливість прямого авіаційного сполучення з Туреччиною: Київ, Одеса, Херсон, Миколаїв, Харків, Дніпро, Львів, Чернівці, Вінниця, Івано-Франківськ, Запоріжжя.

Нагадаємо, Україна розраховує на підписання угоди з Європейським союзом (ЄС) про "відкрите небо" до кінця 2020 року.

Додамо, 14 лютого 2020 року Україна і США завершили всі юридичні формальності для вступу в силу договору про "відкрите небо".

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