Украина расширила перечень продукции для экспорта в Марокко

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Украина и Марокко согласовали ветеринарный сертификат на экспорт яиц

Украина расширила перечень сельскохозяйственной продукции, которую будет экспортировать в Марокко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе украинского посольстства в Марокко.

В частности, в четверг, 13 декабря, Украина и Марокко согласовали ветеринарный сертификат для экспорт в Марокко украинских яичных продуктов.

"Ранее, в апреле этого года был согласован сертификат для экспорта мяса птицы и производных продуктов", - отметили в посольстве.

Напомним, недавно в Гопродпотребслужбе сообщили, что Украина экспортировала свыше 20,6 млн тонн зерновых культур с начала 2018 года. Всего было экспортировано более 9,7 млн тонн пшеницы, ячменя - 3 млн тонн, кукурузы - свыше 7,3 млн тонн.

Добавим, по данным Государственной фискальной службы, объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-ноябре 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов).