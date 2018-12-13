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Україна розширила перелік продукції для експорту в Марокко

Новини » Економіка    13.12.2018 - 22:10
Україна розширила перелік продукції для експорту в Марокко
Ілюстративне фото (pexels.com)

Україна і Марокко погодили ветеринарний сертифікат на експорт яєць

Україна розширила перелік сільськогосподарської продукції, яку експортуватиме до Марокко. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу українського посольстства в Марокко.

Зокрема, у четвер, 13 грудня, Україна і Марокко погодили ветеринарний сертифікат для експорт до Марокко українських яєчних продуктів.

"Раніше, у квітні цього року було погоджено сертифікат для експорту м'яса птиці та похідних продуктів", - зазначили у посольстві.

Україна розширила перелік продукції для експорту в Марокко

Нагадаємо, нещодавно у  Держпродспоживслужбі повідомили, що Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур з початку 2018 року. Загалом  було експортовано понад 9,7 млн тонн пшениці, ячменю - 3 млн тонн, кукурудзи - понад 7,3 млн тонн.

Додамо, за даними Державної фіскальної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-листопаді 2018 року склав 40,512 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (35,892 млрд доларів). 

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