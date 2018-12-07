Частка ЄС у торгівлі України товарами досягла 43%, - ДФС

Ілюстративне фото (ec.europa.eu)

Торгівля України з країнами ЄС зростає швидше, ніж з іншими державами

Обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-листопаді 2018 року склав 40,512 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (35,892 млрд доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані митної статистики Державної фіскальної служби.

Згідно з даними ДФС, експорт товарів з України в країни ЄС за січень-листопад 2018 року виріс на 16% до 16,411 млрд доларів, імпорт - на 11% до 22,101 млрд доларів. Від'ємне сальдо за 11 місяців становить 3,689 млрд доларів.

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Частка ЄС в експорті з України складає 43%, в імпорті - 43%.

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Як повідомляло РБК-Україна, обсяг зовнішньої торгівлі товарами України в січні-листопаді 2018 року склав 95,015 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (83,965 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, експорт товарів з України за січень-вересень 2018 року склав 34551,1 млн доларів, що на 10,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року, імпорт виріс на 16,1% до 41019,8 млн доларів. За даними статистичного відомства, від'ємне сальдо склало 6468,7 млн доларів (за 9 місяців 2017 року також негативне 4009,1 млн доларів).