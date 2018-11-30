Узбекистан відмовився приймати цукор з України

Ілюстративне фото (Укрцукор)

В Узбекистані видали заборону приймати будь-які вантажі з України

Узбекистан призупинив імпорт українського цукру та загалом не приймає жодних вантажів, які надходять з України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор".

Зазначається, що на даний момент цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажуються та не розмитнюються. В асоціації повідомляють, така ситуація склалась у зв’язку із забороною приймати вантажі із України.

"Така раптова зупинка призводить до невиконання умов укладених раніше контактів. А з урахуванням того, що останні пів року основним імпортером вітчизняного цукру був саме Узбекистан, ми можемо сказати, що втрачаємо основний ринок збуту", - зазначила керівник аналітичного відділу "Укрцукру" Руслана Бутило.

За її словами, асоціація направила офіційне звернення до Міністерства аграрної політики та продовольства України та до Міністерства економічного розвитку та торгівлі з проханням надати роз’яснення та владнати ситуацію, щодо затримання української продукції під час ввезення на територію Республіки Узбекистан.

"Нагадаємо, за 2017/2018 МР Україна поставила на зовнішні ринки 560,4 тис. т цукру, основним імпортером став Узбекистан, імпортувавши 209,9 тис. т цукру на суму 79,1 млн доларів", - зазначили в "Укрцукрі".

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, за період з січня до вересня 2018 року зовнішньоторговельний обіг продукції агропромислового комплексу склав 16,8 млрд долларів, а частка експорту - 12,9 млрд.