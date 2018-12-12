В Україні зріс експорт зернових

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З початку року було експортовано понад 20,6 млн тонн

Україна експортувала понад 20,6 млн тонн зернових культур з початку 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Як зазначається, було експортовано понад 9,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 6 млн тонн, фуражної - понад 3,7 млн тонн), ячменю - 3 млн тонн, кукурудзи - понад 7,3 млн тонн.

Також повідомляється, що за аналогічний період минулого року було експортовано понад 19 млн тонн зернових, зокрема, понад 10,7 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої - 5,9 млн тонн та фуражної пшениці - понад 4,8 млн тонн), ячменю - понад 3,6 млн тонн, кукурудзи - 4,1 млн тонн).

Крім того, з початку 2018 року було експортовано понад 2,8 млн тонн олійних культур, що відповідає минулорічному рівню.

Нагадаємо, експорт товарів з України за січень-вересень 2018 року становив 34551,1 млн доларів, що на 10,3% більше порівняно з аналогічнім періодом 2017 року, імпорт зріс на 16,1% до 41019,8 млн доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-листопаді 2018 року склав 40,512 млрд доларів, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року (35,892 млрд доларів).