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Україна розраховує на візит прем'єра Угорщини в липні

Новини » Політика     29.05.2020 - 16:04
Україна розраховує на візит прем'єра Угорщини в липні
Фото: Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)

Зустріч лідерів України та Угорщини очікується найближчими місяцями

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан найближчими місяцями може відвідати Україну. Українська сторона розраховує на його приїзд вже в липні.

Про це за підсумками прес-конференції глав МЗС у Будапешті повідомила у Facebook посол України в Угорщині Любов Непоп.

За її словами, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба передав угорському колезі Петеру Сійярто запрошення Віктору Орбану від президента Володимира Зеленського.

"Сподіваємося, що він (візит, - ред.) відбудеться вже в липні", - додала Непоп.

Крім того, на Кулеба на прес-конференції підкреслив, що у відносинах України і Угорщини "настав час перевернути всі сторінки, які нас роз'єднують".

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба знаходиться в Будапешті, в рамках візиту сторони мали обговорити вирішення двосторонніх проблем, в тому числі питання угорської меншини.

На прес-конференції за підсумками року президентства Володимир Зеленський заявляв, що планує підписати меморандум з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном, в якому буде зафіксовано вирішення мовного конфлікту.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новини України УгорщинаДмитро КулебавизитВиктор Орбан
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