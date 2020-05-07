Украина рассчитывает на расширение представительства РФ в ТКГ, - Ермак

Украина рассчитывает, что Российская Федерация повысит уровень своего представительства в ТКГ в Минске в ответ на такой шаг со стороны официального Киева. Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава ОП сообщил, что Украина проинформировала РФ, ОБСЕ и своих западных союзников о принятом решении усилить представительство в Минске.

"Мы поставили всех в известность, ждём ответных шагов от РФ. Но это наше суверенное право делегировать в Минск тех, кого мы считаем нужным, и наша делегация в любом случае останется в таком составе, независимо от действий России", - сказал он.

Ермак объяснил, что привлечение представителей ВР и Кабмина к работе ТКГ позволит значительно увеличить эффективность ее работы и улучшит координацию органов украинской власти.

"Украина будет инициатором и доминирующей стороной переговоров", - подчеркнул глаза ОП.

Ермак также отметил, что Украина демонстрирует желание двигаться вперед, а не вести "годами безрезультатные переговоры".

"И мы настроены на выполнение минских соглашений, но в той части, где это соответствует национальным интересам Украины. В частности, положения Минских соглашений о порядке передачи границы не соответствуют украинским интересам и Копенгагенской конвенции", - отметил он

Ермак добавил, что он и замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и далее будут курировать переговорный процесс по Донбассу.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, который усиливает представительство Украины в ТКГ представителями Кабинета министров и нардепами для ускорения минского процесса.

Очередное заседание ТКГ должно состояться 14 мая. Ожидается, что в этот день может быть согласован расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны.

Также ранее Украина официально предложила привлечь к работе подгрупп ТКГ переселенцев в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.