Резников сомневается в создании Консультативного совета по Донбассу

Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Резников считает, что Россия сама не заинтересована в создании такого органа

Консультативный совет при Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе вряд ли будет в итоге создан. Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его мнению, Консультативный совет не выгоден российской стороне.

"Она будет делать вид, что это мы вместе с европейцами виноваты. Что, собственно, уже и происходит. Они боятся этого Консультативного совета… Когда меня спросили во время заседания политической группы о механизме согласования и консультаций, я напомнил им о Консультационном совете и увидел адский ужас в глазах. То есть на публику они говорят, что это хорошо, а во время переговоров - уходят в сторону", - отметил Резников.

Он также подчеркнул, что в этот совет не должны входить военные, политики и государственные служащие.

"Это должны быть представители наиболее востребованных областей, которые заинтересованы в том, чтобы реинтеграция состоялась", - отметил вице-премьер.

Он допускает, что в Консультативный совет могли бы войти пять человек из Луганска и пять из Донецка. По его словам, они должны быть патриотами Украины, чтобы присутствовать в минском процессе.

"Мы доверяем журналистскому сообществу? Оно может выдвинуть две кандидатуры - из Луганска и Донецка. Аналогично с юристами и адвокатами. Правозащитниками. Учителями. Культурологами. Соберитесь и решите, кому вы доверяете. Правильным было бы подать президенту несколько кандидатур на каждую позицию, чтобы он принял окончательное решение", - отметил Резников.

Вице-премьер добавил, что Консультативный совет не ослабит позиции Украины в международных судах, так как у представителей оккупированных территорий не будет субъектности. При этом решения совещательного органа будут носить исключительно рекомендательный характер.

Отметим, на прошлой неделе в ходе переговоров в нормандском формате на уровне министров иностранных дел российская сторона поднимала вопрос Консультативного совета.

Напомним, 11 марта на заседании контактной группы был принят протокол с пунктом о создании Консультативного совета, в состав которого должны войти представители оккупированных районов Донбасса. Позже представители Украины уточнили, что представители незаконных формирований "ДНР/ЛНР" не смогут войти в этот орган. Эта идея была раскритикована в украинском обществе.

А в начале апреля Москва обвинила Францию и Германию в срыве инициативы о создании Консультативного совета.