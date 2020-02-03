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Украина рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных, - Зеленский

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Речь идет, в том числе, о крымских татарах 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что речь идет о гражданах Украины, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации.

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политзаключенных, граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - подчеркнул глава государства.

Как писало РБК-Украина ранее, Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Зеленский посетил с официальным визитом Турцию 7-8 августа. Кроме президента Турции, он также встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем I. Они обсудили вопросы территориальной целостности Украины.

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