Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава розраховує на допомогу Туреччині у звільненні політв'язнів. Про це він сказав у ході спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що мова йде про громадян України, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації.

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - підкреслив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна і проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.