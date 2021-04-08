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Украина рассчитывает на помощь Совета ЕС в освобождении пленников Кремля

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с еврокомиссаром по правам человека Дуней Миятович. Стороны обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Во время встречи также был поднят вопрос мониторинга ситуации с правами человека на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Кулеба призвал активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга ситуации.

"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - сказал министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму повлечет ухудшение и так сложной ситуации с правами человека.

Напомним, по последним данным украинского омбудсмена, Россия по политическим мотивам преследует более 100 украинцев. Россия незаконно удерживает 114 украинских граждан.

В конце марта омбудсмен заявляла, что в ОРДЛО и Крыму незаконно удерживаются 376 украинцев.

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Новости Украины Совет ЕвропыДмитрий Кулебаполитзаключенные в РФ
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