Украина рассчитывает на помощь Совета ЕС в освобождении пленников Кремля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с еврокомиссаром по правам человека Дуней Миятович. Стороны обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия.

Во время встречи также был поднят вопрос мониторинга ситуации с правами человека на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Кулеба призвал активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга ситуации.

"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - сказал министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе и в Крыму повлечет ухудшение и так сложной ситуации с правами человека.