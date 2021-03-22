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Оккупанты на Донбассе и в Крыму незаконно удерживают 376 человек, - омбудсмен

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 21:10
Оккупанты на Донбассе и в Крыму незаконно удерживают 376 человек, - омбудсмен Фото: (facebook com denisovaombudsman)
Автор: Андрей Козловский

Количество украинских пленных растет. На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса незаконно удерживаются 376 человек.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в своем видеообращении к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека

Так, она напомнила, что в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территорий, и, несмотря на объявленный 27 июля 2020 года режим прекращения огня, число погибших военнослужащих и гражданских лиц постоянно растет.

"На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты и задержания. В РФ и на временно оккупированной территории полуострова незаконно содержатся 109 украинских граждан, большинство из которых - крымские татары. На временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются 267 наших соотечественников" - уточнила украинский омбудсмен.

Она также отметила, что лишена возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

"РФ игнорирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 года, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям. Прошу международное сообщество продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для восстановления мира, а также освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан", - сказала Денисова.

Напомним, ранее Денисова сообщала, что на территории России в местах несвободы находятся 109 украинцев, в том числе в оккупированном Крыму.

Добавим, в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенным'заключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его ув'заключения.

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