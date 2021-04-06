Россия преследует по политическим мотивам 133 украинцев, - Денисова

Российская Федерация незаконно преследует 133 украинских граждан по политическим мотивам. При этом Украине в течение прошлого года удалось проверить соблюдение процессуальных прав 138 украинцев, которые находятся в местах несвободы в 26 иностранных государствах.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова во время ежегодного отчета о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине.

"Россия незаконно преследует 133 украинских граждан по политическим мотивам. Из них 114 человек арестованы: 97 находятся в России, 17 в Крыму", - заявила она.

По словам омбудсмена, основным нарушением прав является содержание незаконно заключенных крымских татар в СИЗО на полуострове в нечеловеческих условиях.

Также Денисова сообщила, что сейчас на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 280 украинцев, в том числе 44 военнослужащих.

"Здесь нарушаются все права человека: их незаконно задерживают, выбивают показания, содержат в нечеловеческих условиях, без надлежащего питания, и оказания медпомощи ", - заявила она.

По информации омбудсмена, своего перевода ожидают еще 450 осужденных на временно оккупированных территориях, в том числе 71 человек, который был приговорен к пожизненному лишению свободы.