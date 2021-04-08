Україна розраховує на допомогу Ради ЄС у звільненні бранців Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з єврокомісаром з прав людини Дунєю Міятович. Сторони обговорили питання звільнення українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія.
Про це повідомила прес-служба МЗС.
Під час зустрічі також було піднято питання моніторингу ситуації з правами людини на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також в Криму. Кулеба закликав активізувати зусилля для налагодження регулярного моніторингу ситуації.
"Розраховуємо на посилення ролі комісара Ради Європи з прав людини як в контексті моніторингу дотримання прав незаконно затриманих українців, так і для їхнього найскорішого звільнення", - сказав міністр.
Крім того, Кулеба наголосив на тому, що загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму спричинить погіршення й так складної ситуації з правами людини.
Нагадаємо, за останніми даними українського омбудсмена, Росія з політичних мотивів переслідує понад 100 українців. Росія незаконно утримує 114 українських громадян.
Наприкінці березня омбудсмен заявляла, що в ОРДЛО та Криму незаконно утримуються 376 українців.