Україна розраховує на допомогу Ради ЄС у звільненні бранців Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з єврокомісаром з прав людини Дунєю Міятович. Сторони обговорили питання звільнення українських політв'язнів, яких незаконно утримує Росія.

Під час зустрічі також було піднято питання моніторингу ситуації з правами людини на території окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також в Криму. Кулеба закликав активізувати зусилля для налагодження регулярного моніторингу ситуації.

"Розраховуємо на посилення ролі комісара Ради Європи з прав людини як в контексті моніторингу дотримання прав незаконно затриманих українців, так і для їхнього найскорішого звільнення", - сказав міністр.

Крім того, Кулеба наголосив на тому, що загострення Росією безпекової ситуації на Донбасі та в Криму спричинить погіршення й так складної ситуації з правами людини.