Украина рассчитывает на поддержку США в ходе имплементации ряда законов в сфере нацбезопасности

Парубий отметил, что принятие закона о нацбезопасности предусматривает принятие еще ряда важных законопроектов

Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов Америки (США) в ходе имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Председатель ВР Андрей Парубий провел встречу с помощником министра обороны США Лорой Купер. В начале встречи Купер поздравила спикера ВР с принятием закона "О национальной безопасности".

"Это важное событие для украинского народа. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Я верю, что Украина будет членом НАТО", - отметил глава парламента.

Парубий также подчеркнул, что закон "О национальной безопасности" является скорее рамочным. Он предусматривает принятие еще ряда важных законопроектов в сфере национальной безопасности и обороны, и работа над этими законопроектами уже началась в профильном комитете.

"Все ваши рекомендации, рекомендации, приближающие Украину к членству в НАТО, в законе Украины "О национальной безопасности" были учтены полностью. Теперь мы рассчитываем на вашу поддержку и консультацию ваших экспертов при имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал глава Рады.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.