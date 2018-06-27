Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украина рассчитывает на поддержку США в ходе имплементации ряда законов в сфере нацбезопасности

НовостиПолитика    27.06.2018 - 14:18
Фото: встреча Парубия и Купер (rada.gov.ua)
Фото: встреча Парубия и Купер (rada.gov.ua)

Парубий отметил, что принятие закона о нацбезопасности предусматривает принятие еще ряда важных законопроектов

Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов Америки (США) в ходе имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Председатель ВР Андрей Парубий провел встречу с помощником министра обороны США Лорой Купер. В начале встречи Купер поздравила спикера ВР с принятием закона "О национальной безопасности".

"Это важное событие для украинского народа. Это важный и решительный шаг к членству Украины в НАТО. Я верю, что Украина будет членом НАТО", - отметил глава парламента.

Парубий также подчеркнул, что закон "О национальной безопасности" является скорее рамочным. Он предусматривает принятие еще ряда важных законопроектов в сфере национальной безопасности и обороны, и работа над этими законопроектами уже началась в профильном комитете.

"Все ваши рекомендации, рекомендации, приближающие Украину к членству в НАТО, в законе Украины "О национальной безопасности" были учтены полностью. Теперь мы рассчитываем на вашу поддержку и консультацию ваших экспертов при имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны", - сказал глава Рады.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.

Россия может вмешаться в проведение выборов в Украине путем кибератак, - Парубий Администрация Трампа считает поддержку Украины важным вопросом, - Госдеп
Теги публикации: Андрей Парубий, Служба безопасности Украины, Соединенные Штаты Америки, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь