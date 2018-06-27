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Україна розраховує на підтримку США у ході імплементації ряду законів у сфері нацбезпеки

НовиниПолітика    27.06.2018 - 14:18
Фото: зустріч Парубія і Купер (rada.gov.ua)
Фото: зустріч Парубія і Купер (rada.gov.ua)

Парубій зазначив, що ухвалення закону про нацбезпеку передбачає ухвалення ще ряду важливих законопроектів

Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки (США) у ході імплементації ряду спеціальних законів у сфері національної безпеки та оборони. Про це повідомляє прес-служба Верховної ради України.

Голова ВР Андрій Парубій провів зустріч із помічником міністра оборони США Лорою Купер. На початку зустрічі Купер привітала спікера ВР з ухваленням закону "Про національну безпеку".

"Це важлива подія для українського народу. Це важливий і рішучий крок до членства України у НАТО. Я вірю, що Україна буде членом НАТО", - зазначив голова Ради.

Парубій також підкреслив, що закон "Про національну безпеку" є швидше рамковим. Він передбачає ухвалення ще ряду важливих законопроектів у сфері національної безпеки та оборони, і робота над цими законопроектами вже розпочалася у профільному комітеті.

"Усі ваші рекомендації, рекомендації, які наближують Україну до членства у НАТО, у законі України "Про національну безпеку" були враховані повністю. Тепер ми розраховуємо на вашу підтримку і консультацію ваших експертів під час імплементації ряду спеціальних законів у сфері національної безпеки і оборони", - сказав голова парламенту.

Нагадаємо, голова Верховної ради України (ВРУ) Андрій Парубій підписав закон про національну безпеку України і передав його на підпис президенту Петру Порошенко.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Служба безпеки України, Сполучені Штати Америки, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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