Украина рассчитывает на поддержку относительно членства в ЕС на саммите в Версале,- Стефанишин

Страны-участники Европейского Союза соберутся на саммит в Версале 11 марта. Украина рассчитывает на их поддержку относительно своего членства в ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

"Мы надеемся, что 11 марта на саммите в Версале страны ЕС, в первую очередь Франция, которая председательствует, отбросят свои страхи, опасения и желание "заговорить" процесс, а будут такими же смелыми, как украинцы, и подтвердят, что Украина победит, решением относительно членства Украины в ЕС", - заявила Стефанишин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что лидеры Европейского Союза обсудят заявку Украины на вступление в ЕС в ближайшие дни.

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