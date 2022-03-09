RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна розраховує на підтримку щодо членства в ЄС на саміті у Версалі,- Стефанішина

Автор: Сергій Пишкін

Країни-учасники Європейського Союзу зберуться на саміт у Версалі 11 березня. Україна розраховує на їх підтримку щодо свого членства у ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Ми сподіваємося, що 11 березня на саміті у Версалі країни ЄС, в першу чергу Франція, яка там головує, відкинуть свої страхи, побоювання та бажання "заговорити" процес, а будуть такими ж сміливими, як українці, та підтвердять, що Україна переможе, рішенням щодо членства України в ЄС", - заявила Стефанішина.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лідери Європейського Союзу обговорять заявку України на вступ до ЄС найближчими днями.

Війна Росії проти України триває чотирнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзУкраїна