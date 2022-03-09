Україна розраховує на підтримку щодо членства в ЄС на саміті у Версалі,- Стефанішина

Країни-учасники Європейського Союзу зберуться на саміт у Версалі 11 березня. Україна розраховує на їх підтримку щодо свого членства у ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

"Ми сподіваємося, що 11 березня на саміті у Версалі країни ЄС, в першу чергу Франція, яка там головує, відкинуть свої страхи, побоювання та бажання "заговорити" процес, а будуть такими ж сміливими, як українці, та підтвердять, що Україна переможе, рішенням щодо членства України в ЄС", - заявила Стефанішина.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лідери Європейського Союзу обговорять заявку України на вступ до ЄС найближчими днями.

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