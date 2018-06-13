Парубій відзначив необхідність спрощення процедури отримання віз українцями у Великобританію

Україна розраховує на паритетність у питанні спрощеного візового режиму з Великобританією. Про це заявив голова Верховної ради України Андрій Парубій, передає прес-служба ВР.

Голова парламенту нагадав, що в березні наступного року завершується час односторонньої дії України щодо безвізу для громадян Великобританії.

"Коли вів розмову про те, що ми очікуємо спрощеного режиму для українців, то мав на увазі також і паритетність: що і Україна після березня наступного року ухвалюватиме дії стосовно наших двосторонніх відносин, враховуючи і поступки, і кроки назустріч уряду Великобританії", - зазначив Парубій.

Спікер ВР відзначив необхідність спрощення процедури отримання віз українцями у Великобританію.

"Я сказав про ту величезну кількість скарг від українських громадян з приводу дуже регламентованої, дуже жорсткої процедури отримання віз у Великобританію. Я наполягав на тому, що має бути спрощений механізм, що ця процедура має бути відрегульована, щоб полегшити і поїздку, і перебування у Великобританії українцям, і щоб ми, крок за кроком, йшли до спрощення візового режиму. Розраховую на те, що моя позиція буде почута і підтримана урядом і парламентом Великобританії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше у Державній прикордонній службі України поінформували, що загроз для перегляду умов безвізового режиму з Євросоюзом (ЄС) для України немає.