Угроз для пересмотра условий безвизового режима с ЕС для Украины нет, - ГПСУ

В ЕК сообщили, что угроз от граждан Украины нет

Угроз для пересмотра условий безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) для Украины нет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк во время пресс-конференции "Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия".

"1 июня правительственная делегация украины отчитывалась в Европейской Комиссии по выполнению плана ассоциации Украина-ЕС... Я был докладчиком на панели "Интегрированное управление границей". Скажу, что оценка наших коллег из Еврокомиссии единодушна: угроза от граждан Украины, со стороны туристов, которые используют территорию Украины как государства-транзитера, сегодня отсутствует. Поэтому, реальных угроз относительно поднятия даже разговоры о пересмотре условий безвизового режима на сегодняшний день не существует", - заявил он.

Напомним, ранее Серватюк сообщал, что с начала действия безвизового режима в страны Европейского союза (ЕС) не пустили около 40 тыс. украинцев.