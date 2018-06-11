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Угроз для пересмотра условий безвизового режима с ЕС для Украины нет, - ГПСУ

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 13:46
Фото: биометрический паспорт (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: биометрический паспорт (twitter.com/UkrZaKordonom)

В ЕК сообщили, что угроз от граждан Украины нет

Угроз для пересмотра условий безвизового режима с Евросоюзом (ЕС) для Украины нет. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк во время пресс-конференции "Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия".

"1 июня правительственная делегация украины отчитывалась в Европейской Комиссии по выполнению плана ассоциации Украина-ЕС... Я был докладчиком на панели "Интегрированное управление границей". Скажу, что оценка наших коллег из Еврокомиссии единодушна: угроза от граждан Украины, со стороны туристов, которые используют территорию Украины как государства-транзитера, сегодня отсутствует. Поэтому, реальных угроз относительно поднятия даже разговоры о пересмотре условий безвизового режима на сегодняшний день не существует", - заявил он.

Напомним, ранее Серватюк сообщал, что с начала действия безвизового режима в страны Европейского союза (ЕС) не пустили около 40 тыс. украинцев.

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Теги публикации: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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