Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ, - Зеленский

Украина надеется, что Международный валютный фонд выделит (МВФ) выделит 8 млрд долларов. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина рассчитывает на 8 млрд долларов от МВФ.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта ... Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас - это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что с учетом помощи Евросоюза и Всемирного банка денежная поддержка составит 10 млрд долларов.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограниченные возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги", - заявлял министр.

Ранее также сообщалось, что в бюджет чрезвычайной ситуации заложены будущие транши МВФ.