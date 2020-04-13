В бюджет чрезвычайной ситуации заложены будущие транши МВФ

Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

Поддержка международных партнеров дает возможность полностью профинансировать все необходимые расходы

В бюджет чрезвычайной ситуации заложены будущие транши Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

По его словам, поддержка международных партнеров дает возможность полностью профинансировать все необходимые расходы.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальная защита, расходы на инфраструктуру. Мы ожидаем от парламента положительного голосования и так называемого банковский законопроект, который ускорит получение помощи МВФ", - заявил Марченко.

Напомним, 13 апреля Верховная рада приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с пандемией коронавируса.

Ранее парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде принять проект изменений в государственный бюджет на 2020 год в целом.

Как сообщало РБК-Украина, в позапрошлый понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабинета министров №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.