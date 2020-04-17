Україна розраховує на 8 млрд доларів від МВФ, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Сукупна кредитна підтримка складе 10 млрд доларів

Україна сподівається, що Міжнародний валютний фонд виділить (МВФ) виділить 8 млрд доларів. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна розраховує на 8 млрд доларів від МВФ.

"Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ така ж ситуація. А навіщо нам так ризикувати, довести ситуацію до дефолту ... Якщо б було спокійно, ми могли б про це говорити. Зараз - це як кров для організму. Зараз ми домовилися про мінімум 8 млрд доларів", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що з урахуванням допомоги Євросоюзу та Світового банку грошова підтримка складе 10 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде.

"Цей бюджет непростий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки", - заявляв міністр.

Раніше також повідомлялося, що до бюджету надзвичайної ситуації закладені майбутні транші МВФ.