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Украина рассчитывает на 2,7 млрд долларов из новой программы МВФ на 650 млрд

Автор: Александр Белоус

Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда. Фонд планирует дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", - заявил он.

По его словам, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.

Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ, - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем 650 млрд долларов.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложение к июню 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,0%. По сравнению с январем прогноз улучшен на 0,5 п.п.

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