Украина рассчитывает на 2,7 млрд долларов из новой программы МВФ на 650 млрд

Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда . Фонд планирует дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на 650 млрд долларов.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью агентству " Интерфакс-Украина".

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", - заявил он.

По его словам, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.

Шевченко отметил, что цель этой новой инициативы, анонсированной МВФ, - обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем 650 млрд долларов.