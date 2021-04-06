Экономики Индии и Китая растут быстрее других, - новый прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 6,0%. По сравнению с январем прогноз улучшен на 0,5 п.п. (с 5,5%)

Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года.

Согласно прогнозу, в 2022 году мировой ВВП вырастет на 4,4% (ранее ожидалось 4,2%).

МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,3% (ранее - 3,5%).

Как отметила главный экономист МВФ Гита Гопинат, с начала пандемии COVID-19 прошел год, и мировое сообщество все еще сталкивается с чрезвычайной социальной и экономической напряженностью, поскольку человеческие жертвы растут, а миллионы людей остаются без работы.

"Тем не менее, даже при высокой неопределенности пути пандемии выход из этого медико-экономического кризиса становится все более очевидным", - сказала она, отметив, что сотни миллионов людей проходят вакцинацию, что принесет результаты к концу года.

Экономика также продолжает адаптироваться к новым способам работы, несмотря на снижение мобильности. "Дополнительная фискальная поддержка в крупных странах, особенно в Соединенных Штатах, еще больше улучшила перспективы", - сообщила Гопинат.

По прогнозу МВФ, экономика Китая вырастет в 2021 году на 8,4%, Индии на 12,5%.