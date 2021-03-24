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МВФ планирует выделить 650 млрд долларов на восстановление после коронакризиса

Новина українською → Среда 24 марта 2021 14:57
МВФ планирует выделить 650 млрд долларов на восстановление после коронакризиса Фото: Совет директоров МВФ (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд (МВФ) обсуждает выделение 650 млрд долларов для содействия глобальному восстановлению после COVID-19. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подаст предложение к июню 2021 года.

Об этом говорится в сообщении МВФ.

Как отметила Георгиева, выделение средств станет "мощным сигналом о решимости членов МВФ сделать все возможное, чтобы преодолеть худшую рецессию со времен Великой депрессии".

По ее словам, члены Совета директоров МВФ выразили поддержку новому распределению специальных прав заимствования (СПЗ) эквивалентом 650 млрд долларов для обеспечения дополнительной ликвидности глобальной экономической системы путем пополнения резервных активов 190 стран-членов фонда.

Георгиева намерена подать к июню официальное предложение Совету директоров о новом распределении 650 млрд долларов на основе оценки долгосрочных потребностей стран-членов МВФ в глобальных резервах.

"В случае одобрения новое распределение СДР даст странам существенное прямое увеличение ликвидности без увеличения долгового бремени. Это также высвободило бы крайне необходимые ресурсы для стран-членов, чтобы помочь в борьбе с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер. И это дополнило бы набор инструментов, развернутых МВФ для поддержки наших членов во время кризиса", - добавила Георгиева.

Напомним, в МВФ считают, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но это восстановление неравномерное, и есть тревожные признаки, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%.

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