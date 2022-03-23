Украина не проводила обмены пленными с Россией, - Верещук

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук опровергла информацию российской стороны о двух обменах пленными с начала войны России против Украины. По ее словам, официальный Киев никаких обменов не проводил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Русскую службу BBC" .

"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили", - заявила Верещук.

Напомним, сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что стороны провели уже два обмена пленными.

Отметим, как писало РБК-Украина, первый обмен пленными прошел в Сумской области еще 1 марта, когда в обмен на российского офицера военной полиции из плена освободили пятерых бойцов территориальной обороны.

Кроме того, мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских срочников.

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