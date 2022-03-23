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Україна не проводила обміни полоненими з Росією, - Верещук

Фото: віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артем Горовенко

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук спростувала інформацію російської сторони про два обміни полоненими з початку війни Росії проти України. За її словами, офіційний Київ ніяких обмінів не проводив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російську службу BBC".

"Станом на даний момент ніяких обмінів ми не проводили", - заявила Верещук.

Нагадаємо, сьогодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила про те, що сторони провели вже два обміни полоненими.

Зазначимо, як писало РБК-Україна, перший обмін полоненими пройшов у Сумській області ще 1 березня, коли в обмін на російського офіцера військової поліції з полону звільнили п'ятьох бійців територіальної оборони.

Крім того, мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських строковиків.

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Ірина ВерещукОбмін полоненимиВійна Росії проти України