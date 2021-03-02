Украина проверяет на новые штаммы коронавируса образцы из Прикарпатья

Образцы от пациентов, зараженных коронавирусом в Ивано-Франковской области, отправили на исследование. Их проверят на наличие новых штаммов COVID.

Он рассказал, что образцы из региона, где сейчас идет обострение эпидемии коронавируса, проверят в киевском Институте микробиологии.

Также Степанов отметил, что до сих пор в Украине не подтверждалось наличие мутаций коронавируса из Великобритании и Южной Африки. В части анализов, которые отправляли на исследование в Германию, находили только привычные итальянский и испанский виды коронавирурса. Также Украина направила еще 350 образцов на анализ в Лондон.