Украина проверяет на новые штаммы коронавируса образцы из Прикарпатья

Образцы от пациентов, зараженных коронавирусом в Ивано-Франковской области, отправили на исследование. Их проверят на наличие новых штаммов COVID.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
Он рассказал, что образцы из региона, где сейчас идет обострение эпидемии коронавируса, проверят в киевском Институте микробиологии.
Также Степанов отметил, что до сих пор в Украине не подтверждалось наличие мутаций коронавируса из Великобритании и Южной Африки. В части анализов, которые отправляли на исследование в Германию, находили только привычные итальянский и испанский виды коронавирурса. Также Украина направила еще 350 образцов на анализ в Лондон.
Ранее сегодня сообщалось, что в Ивано-Франковске переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.
РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области наблюдается самая плохая ситуация с госпитализациями из-за коронавируса.
Также сообщалось, что в Украине за сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.