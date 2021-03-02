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Украина проверяет на новые штаммы коронавируса образцы из Прикарпатья

Автор: Роман Тверденко

Образцы от пациентов, зараженных коронавирусом в Ивано-Франковской области, отправили на исследование. Их проверят на наличие новых штаммов COVID.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он рассказал, что образцы из региона, где сейчас идет обострение эпидемии коронавируса, проверят в киевском Институте микробиологии.

Также Степанов отметил, что до сих пор в Украине не подтверждалось наличие мутаций коронавируса из Великобритании и Южной Африки. В части анализов, которые отправляли на исследование в Германию, находили только привычные итальянский и испанский виды коронавирурса. Также Украина направила еще 350 образцов на анализ в Лондон.

Ранее сегодня сообщалось, что в Ивано-Франковске переполнены больницы для пациентов с коронавирусом. Больных приходится размещать в коридорах.

РБК-Украина писало, что в Ивано-Франковской области наблюдается самая плохая ситуация с госпитализациями из-за коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине за сутки выявили 5 336 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Ивано-Франковской области.

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Новости Украины КоронавирусИвано-Франковск
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