В шести областях Украины превышен показатель госпитализаций из-за COVID

В Украине в шести областях превышен показатель госпитализаций среди пациентов с коронавирусом. Самая плохая ситуация в Ивано-Франковской области.

Так, по состоянию на 2 марта, в Украине превышен показатель госпитализаций в Ивано-Франковской (146 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (99,1), Закарпатской (90,4), Черновицкой (88), Житомирской (74,8) и Николаевской (61,4) областях.

По другим показателям все регионы соответствуют требованиям Минздрава.

При этом в "красной" зоне находятся Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области, в "оранжевой" - Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Ровенская, Сумская и Тернопольская области. Остальные регионы - в "желтой" зоне.