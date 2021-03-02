Україна перевіряє на нові штами коронавірусу зразки з Прикарпаття

Зразки від пацієнтів, заражених коронавірусом в Івано-Франківській області, відправили на дослідження. Їх перевірять на наявність нових штамів COVID.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він розповів, що зразки з регіону, де зараз йде загострення епідемії коронавірусу, перевірять в київському Інституті мікробіології.
Також Степанов зазначив, що досі в Україні не підтверджувалося наявність мутацій коронавіруса з Великобританії і Південної Африки. У частині аналізів, які відправляли на дослідження в Німеччину, знаходили тільки звичні італійський і іспанський види коронавирурса. Також Україна направила ще 350 зразків на аналіз в Лондон.
Раніше сьогодні повідомлялося, що в Івано-Франківську переповнені лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах.
РБК-Україна писало, що в Івано-Франківській області спостерігається найгірша ситуація з госпіталізаціями через коронавірус.
Також повідомлялося, що в Україні за добу виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Івано-Франківській області.