Україна перевіряє на нові штами коронавірусу зразки з Прикарпаття

Зразки від пацієнтів, заражених коронавірусом в Івано-Франківській області, відправили на дослідження. Їх перевірять на наявність нових штамів COVID.

Він розповів, що зразки з регіону, де зараз йде загострення епідемії коронавірусу, перевірять в київському Інституті мікробіології.

Також Степанов зазначив, що досі в Україні не підтверджувалося наявність мутацій коронавіруса з Великобританії і Південної Африки. У частині аналізів, які відправляли на дослідження в Німеччину, знаходили тільки звичні італійський і іспанський види коронавирурса. Також Україна направила ще 350 зразків на аналіз в Лондон.