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Украина провела очередную эвакуацию из Лисичанска: сколько людей спасли

Иллюстративное фото: Украина провела очередную эвакуацию из Лисичанска (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 26 июня, украинские спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Вывезти удалось шестерых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Спасатели Луганского гарнизона эвакуировали шестерых жителей Лисичанска, среди которых один ребенок", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в Лисичанск удалось привезти хлеб и питьевую воду для жителей, которые остались в городе.

Напомним, в субботу, 25 июня, из Лисичанска в Днепр вывезли 13 жителей города, среди которых было три ребенка.

Также мы писали, что российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

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