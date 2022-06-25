Эвакуация Лисичанска продолжается, из города вывозят детей, - Гайдай
Украинские правоохранители и спасатели провели очередную эвакуацию из Лисичанска. В частности, удалось вывезти трех детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Тихая эвакуация" продолжилась и 25 июня. Из Лисичанска в Днепр решили выехать 13 местных жителей, уставших жить под обстрелами. Трое из сегодняшних счастливчиков - дети", - рассказал Гайдай.
Также он добавил, что всех местные жители, которых вывезли сегодня, уже находятся в безопасности.
Эвакуация из Лисичанска (t.me/luhanskaVTSA)
Напомним, ранее Гайдай заявлял, что российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск (Луганская область). Теперь по мосту грузовиком до города уже не проехать.
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