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Україна провела чергову евакуацію з Лисичанська: скільки людей врятували

Ілюстративне фото: Україна провела чергову евакуацію з Лисичанська (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 26 червня, українські рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. Вивезти вдалося шістьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Рятувальники Луганського гарнізону евакуювали шістьох мешканців Лисичанська, серед яких одна дитина", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що до Лисичанська вдалося привезти хліб та питну воду для мешканців, які залишились у місті.

Нагадаємо, у суботу, 25 червня, з Лисичанська до Дніпра вивезли 13 мешканців міста, серед яких було троє дітей.

Також ми писали, що російські окупанти знищують з гелікоптерів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

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ЛуганськЛисичанськевакуаціяДСНСВійна Росії проти України