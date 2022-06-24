Россия авиацией уничтожает все дороги в Лисичанск: грузовиком не проехать, - Гайдай

Российские оккупанты уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск (Луганская область). Теперь по мосту грузовиком до города уже не проехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Орки нанесли авиаудары на подъезде к Лисичанску. Поврежден мост, проехать по нему теперь сможет только легковой транспорт, грузовик до города не проедет", - написал Гайдай.

Напомним, также глава Луганской ОВА сообщал, что украинским защитникам удалось отбить атаку на Лисичанск.

Добавим, по данным Генштаба, российские войска усилили наступление в Луганской области. Оккупанты применяют танки и авиацию.

Отметим, что войска РФ бросили все силы, чтобы оккупировать всю Луганскую область в ближайшее время.

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