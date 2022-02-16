Украина проведет первые масштабные киберучения

Через несколько месяцев Украина проведет масштабные киберучения. Это будут первые подобные учения, на которых протестируют протоколы реагирования на хакерские атаки.

"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в Украине, чтобы все протестировать и проанализировать, как работают протоколы реагирования, потому что это новый такой фронт и нужно в это направление инвестировать и привлекать к нему бизнес", - отметил он.