Украина проведет первые масштабные киберучения

Через несколько месяцев Украина проведет масштабные киберучения. Это будут первые подобные учения, на которых протестируют протоколы реагирования на хакерские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со на брифинг вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.
"Мы планируем через несколько месяцев провести первые масштабные киберучения в Украине, чтобы все протестировать и проанализировать, как работают протоколы реагирования, потому что это новый такой фронт и нужно в это направление инвестировать и привлекать к нему бизнес", - отметил он.
Напомним, накануне украинские банковские сервисы и государственные сайты подверглись очередной кибератаке, Служба безопасности Украины нашла след иностранных спецслужб.
Отметим, первые в Украине киберучения прошли еще в декабре 2021 года. На учениях National Cybersecurity Preparedness имитировали кибератаки для командного отражения.