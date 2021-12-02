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Отражение атак и командная работа: стартовали первые в Украине киберучения

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 18:51
Отражение атак и командная работа: стартовали первые в Украине киберучения Фото: первые в Украине киберучения (rnbo.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит первые в Украине киберучения. Навчання National Cybersecurity Preparedness: Grid NetWars проходять за підтримки USAID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СНБО.

В рамках учений новые знания в сфере киберзащиты объектов критической инфраструктуры получают представители основных субъектов кибербезопасности, частного сектора и вузов. Сценарии учений созданы SANS Institute - ведущей мировой организацией, которая обучает и сертифицирует специалистов в этой сфере.

Формат Grid NetWars предусматривает имитацию кибератак и отражение их в команде.

"Украинские специалисты впервые получат престижную сертификацию от SANS Institute", - говорится в сообщении.

Как заявили в СНБО, эти учения - своеобразное подведение итогов, поскольку в течение года проводилось специальное обучение специалистов по киберзащите критически важной инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинскую власть в ноябре.

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