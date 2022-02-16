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Україна проведе перші масштабні кібернавчання

Автор: Ілона Свиридова

Через кілька місяців Україна проведе масштабні кібернавчання. Це будуть перші подібні навчання, на яких протестують протоколи реагування на хакерські атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна со на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Ми плануємо через кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання в Україні, щоб все протестувати і проаналізувати, як працюють протоколи реагування, тому що це новий такий фронт і потрібно в цей напрямок інвестувати і залучати до нього бізнес", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні українські банківські сервіси та державні сайти зазнали чергової кібератаки, Служба безпеки України знайшла слід іноземних спецслужб.

Відзначимо, перші в Україні кібернавчання пройшли ще в грудні 2021 року. На навчаннях National Cybersecurity Preparedness імітували кібератаки для командного відбиття.

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Михайло ФедоровКібератака