Україна проведе перші масштабні кібернавчання

Через кілька місяців Україна проведе масштабні кібернавчання. Це будуть перші подібні навчання, на яких протестують протоколи реагування на хакерські атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна со на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова.
"Ми плануємо через кілька місяців провести перші масштабні кібернавчання в Україні, щоб все протестувати і проаналізувати, як працюють протоколи реагування, тому що це новий такий фронт і потрібно в цей напрямок інвестувати і залучати до нього бізнес", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні українські банківські сервіси та державні сайти зазнали чергової кібератаки, Служба безпеки України знайшла слід іноземних спецслужб.
Відзначимо, перші в Україні кібернавчання пройшли ще в грудні 2021 року. На навчаннях National Cybersecurity Preparedness імітували кібератаки для командного відбиття.