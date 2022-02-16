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DDoS-атака на Украину. СБУ увидела след иностранных спецслужб, вероятно, российских

Новина українською →
Киев, Среда 16 февраля 2022 15:13
DDoS-атака на Украину. СБУ увидела след иностранных спецслужб, вероятно, российских Фото: СБУ проверяет причастность спецслужб РФ к кибератакам на Украину (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые со вчерашнего дня продолжаются на Украину. В ведомстве предполагают, что к этому может быть причастна РФ, продолжается расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Вітюка во время брифинга.

"Рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее, стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может себе какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", - сказал Витюк.

Он отметил, что кибератаки таких масштабов могут проводить только государства.

"То есть создается специальная инфраструктура для таких атак, потому что купить на черном рынке такую DDoS-атаку невозможно. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства с атаками 13-14 января", - отметил Витюк.

Он предположил, что в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована лишь одна страна - Россия.

"Мы видим определенное сходство инфраструктуры и можем предварительно говорить, что они связаны. Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству, это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования", - резюмировал Витюк.

Напомним, как заявили в Минцифры, вчера на страну вчера совершили самую большую в истории DDoS-атаку, но к ней были готовы.

Отметим, по состоянию на сегодняшний день в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.

Вместе с тем, в СНБО заверили, что украинские власти готовы обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции по обеспечению стабильной работы.

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