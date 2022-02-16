DDoS-атака на Украину. СБУ увидела след иностранных спецслужб, вероятно, российских
Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак, которые со вчерашнего дня продолжаются на Украину. В ведомстве предполагают, что к этому может быть причастна РФ, продолжается расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Вітюка во время брифинга.
"Рано говорить о конкретных исполнителях... Однако уже сегодня мы видим следующее, стоимость такой атаки достигает миллионов долларов. Не может себе какой-то хакер или даже группа хакеров потратить такие средства, чтобы потом не получить никакой материальной выгоды", - сказал Витюк.
Он отметил, что кибератаки таких масштабов могут проводить только государства.
"То есть создается специальная инфраструктура для таких атак, потому что купить на черном рынке такую DDoS-атаку невозможно. Мы четко видим здесь след иностранных спецслужб. Есть отдельные признаки сходства с атаками 13-14 января", - отметил Витюк.
Он предположил, что в таких DDoS-атаках против Украины может быть заинтересована лишь одна страна - Россия.
"Мы видим определенное сходство инфраструктуры и можем предварительно говорить, что они связаны. Единственная страна, которая заинтересована в таких ударах по нашему государству, это Россия. Но это будет установлено в рамках расследования", - резюмировал Витюк.
Напомним, как заявили в Минцифры, вчера на страну вчера совершили самую большую в истории DDoS-атаку, но к ней были готовы.
Отметим, по состоянию на сегодняшний день в Украине продолжают осуществляться DDoS-атаки. При этом ситуация остается контролируемой.
Вместе с тем, в СНБО заверили, что украинские власти готовы обеспечить стабильную работу провайдеров, которые попадут под кибератаки. В частности, предложить функции по обеспечению стабильной работы.