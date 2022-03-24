Украина против создания офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону, - Верещук

Украина категорически против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины. Россия хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мы категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону. Таким образом Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан, которое уже происходит прямо сейчас", - заявила Верещук.

Вице-премьер также уточнила, что во время визита Петера Маурера в Киев никаких переговоров о возможности вывоза украинцев на территорию РФ и открытия офиса МККК вблизи границы, не было. Зато, по ее словам, украинская власть предоставила гуманитарным организациям доказательства оккупантами фильтрационных лагерей для похищенных жителей Мариуполя и других населенных пунктов.

Также Верещук считает, что россияне могли выдать свое требование к Красному Кресту открыть в Ростове Офис за якобы просьбу руководства этой организации. В то же время, она отметила, что МККК из-за действий оккупантов пока не имеет полноценной возможности выполнять свой мандат - организовывать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным.