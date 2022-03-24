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Україна проти створення офісу Червоного Хреста у Ростові-на-Дону, - Верещук

Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Україна категорично проти відкриття офісу Червоного Хреста у Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України. Росія хоче використати це для того, щоб вивозити українців з тимчасово окупованих міст на свою територію.

Про це у коментарі РБК-Україна сказала віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Ми категорично проти того, щоби Міжнародне товариство Червоного Хреста відкривало офіс в Ростові-на-Дону. Таким чином Росія хоче "освятити" так звані "гуманітарні коридори" на свою територію, а насправді незаконне викрадення та вивезення ворогом наших громадян, яке вже відбувається прямо зараз", - заявила Верещук.

Віце-прем'єр також уточнила, що під час візиту Петера Маурера до Києва жодних перемовин про можливість вивезення українців на територію РФ та відкриття офісу МКЧХ поблизу кордону, не було. Натомість, за її словами, українська влада надала гуманітарним організаціям докази створення окупантами фільтраційних таборів для викрадених жителів Маріуполя та інших населених пунктів.

Також Верещук вважає, що росіяни могли видати свою вимогу до Червоного Хреста відкрити у Ростові офіс за нібито прохання керівництва цієї організації. Водночас, вона зазначила, що МКЧХ через дії окупантів наразі не має повноцінної можливості виконувати свій мандат - організовувати справжні гуманітарні коридори та доступ до військовополонених.

Нагадаємо, Росія проводить масову примусову депортацію населення тимчасово окупованих територій України.

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