UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Украина просто брошена Берлином". Посол Мельник раскритиковал речь Шольца в Давосе

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе повторил свои бессодержательные строфы и вновь не подчеркнул, что Украина должна полностью выиграть войну, которую развязала Россия.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Он подчеркнул, что в военном отношении Украина просто брошена Берлином.

"В Киеве надеялись услышать из этой речи, какие шаги предпримет светофор, чтобы оказать нам массированную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну. К сожалению, это было не событие, особенно в плане немедленной поставки тяжелого вооружения из Германии", - заявил посол.

Напомним, накануне в Давосе Шольц заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин не должен победить в войне против Украины, и есть уверенность что он этого и не сможет.

Ранее канцлер Германии заявлял, сейчас не видно скорого завершения войны России против Украины. Поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцДавосАндрей МельникГерманияВойна России против Украины