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Путин не может диктовать мир, Украина этого не примет и мы тоже, - Шольц

Новина українською →
Давос, Четверг 26 мая 2022 12:46
Путин не может диктовать мир, Украина этого не примет и мы тоже, - Шольц Фото: немецкий канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Никто в мире не примет мир в Украине на условиях, которые будет диктовать российский президент. Путин не должен победить, и есть уверенность что он этого и не сможет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца на форуме в Давосе, которого цитирует Spiegel.

"Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем", - сказал Шольц.

По его словам, Путин будет вести переговоры о мире лишь в том случае когда поймет, что не может сломать оборону украинцев, но в то же время канцлер проводит черту: "НАТО не будет делать ничего такого, что может ее также сделать стороной конфликта".

Шольц отметил, сейчас на карту поставлена не только судьба Украины, но и международный порядок.

"Вот почему наша цель очень ясна - мы не можем позволить Путину выиграть эту войну, и я верю, что он не выиграет ее", - утверждает немецкий канцлер.

Он подчеркнул, что сейчас перспектива захвата Россией всей Украины кажется менее вероятной, чем в начале войны, благодаря украинским силам и поддержке международного сообщества и добавил, что "ядерное государство действует так, как будто оно имеет право перерисовывать границы".

"Это империализм, который грозит вернуть нас в то время, когда война была общим инструментом политики", - резюмировал Шольц.

Напомним, ранее канцлер Германии заявлял, сейчас не видно скорого завершения войны России против Украины. Поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения.

Также сообщалось, что через два с половиной месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц не обнаружил никаких изменений в планах Путина по Украине.

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