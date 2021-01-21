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Украина просит у Всемирного банка 2,5 млрд гривен на вакцины от COVID-19

Киев, Четверг 21 января 2021 11:17
Украина просит у Всемирного банка 2,5 млрд гривен на вакцины от COVID-19
Фото: вакцина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кредит Всемирного банка учитывает украинскую стратегию вакцинации

Украина рассчитывает получить кредит Всемирного банка в размере около 2,5 млрд гривен на закупку вакцин от COVID-19. Переговоры об этом проводятся с декабря 2020 года.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова во время брифинга, который транслировался на Youtube.

"Помощь оказывает Всемирный банк. Почти 2,5 млрд гривен планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она.

По ее словам, соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года.

"В рамках подготовки проекта будет учтена внедрена стратегия развертывания вакцинации, которая утверждена на сегодняшний день", - сказала Шаталова.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине января 2021 года, лишь 43% украинцев готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не готовы к такой вакцинации 52% граждан.

Отметим, посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Украина продолжает вести переговоры о поставках вакцин от коронавируса из США. Министерство здравоохранения проводит переговоры с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

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