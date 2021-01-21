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Україна просить у Світового банку 2,5 млрд гривень на вакцини від COVID-19

Київ, Четвер 21 січня 2021 11:17
Україна просить у Світового банку 2,5 млрд гривень на вакцини від COVID-19
Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кредит Світового банку враховує українську стратегію вакцинації

Україна розраховує отримати кредит Світового банку в розмірі близько 2,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від COVID-19. Переговори про це проводяться з грудня 2020 року.

Про це сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Допомогу надає Світовий банк. Майже 2,5 млрд гривень планується виділити для нового проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", - сказала вона.

За її словами, відповідні переговори проводяться між радою виконавчих директорів Світового банку та урядом України з грудня 2020 року.

"У рамках підготовки проекту буде врахована впроваджена стратегія розгортання вакцинації, яка затверджена на сьогодні", - сказала Шаталова.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині січня 2021 року, лише 43% українців готові щепитися від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не готові до такої вакцинації 52% громадян.

Відзначимо, посол України в США Володимир Єльченко заявив, що Україна продовжує вести переговори про постачання вакцин від коронавірусу з США. Міністерство охорони здоров'я проводить переговори з компаніями Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

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